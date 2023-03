Benedetta Europa, Mourinho lo scambia: Italiano riflette

La gara di Europa League vinta contro la Real Sociedad ha regalato una nuova certezza a José Mourinho: il giocatore potrebbe tornare utile

Come entrare ad inizio ripresa, nell’àmbito di una gara che era già indirzzata nel verso giusto, ed uscire acclamato dalla folla. Come non concedere praticamente nulla all’avversario diretto togliendosi anche lo sfizio di realizzare un gol che potrebbe essere decisivo nel computo totale della qualificazine. Questa è stata la serata di Marash Kumbulla, uno dei grandi protagonisti della magica serata dell’Olimpico in Europa League.

Finito un po’ nel dimenticatoio delle scelte dello Special One, l’ex Verona ha dato prova di grande professionalità facendosi trovare pronto quando più serviva. Il giorno dopo l’impresa europea sono in parecchi, nell’etere romano, a tessere le lodi di un ragazzo che probabilmente ha pagato lo scotto dell’approdo in una piazza esigente e rumorosa. Ma il cui valore non può essere disconosciuto. Lo sa bene anche José Mourinho, che potrebbe approfittare ‘a modo suo’ della situazione…

L’ultima idea di Mourinho: Kumbulla per Ikoné

Tra le società che nell’ultimo mercato estivo si erano mosse sul calciatore albanese, troviamo la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La sempre contraddittoria situazione di Milenkovic, nonchè l’altalenante rendimento di Igor, potrebbero spingere ancora il club toscano a bussare alle porte di Trigoria per Kumbulla. La Roma ascolterebbe attentamente le proposte, anche perchè si dà il caso che proprio in maglia viola giochi un profilo più che gradito al tecnico lusitano.

Parliamo di Jonathan Ikoné, l’esterno ex Lille che a Firenze alterna grandi giocate a partite in cui appare evanescente. Non troppo amato dai tifosi, il francese classe ’98 valutarebbe con interesse il salto in una big. Quale miglior occasione per rilanciare lo scambio con la società del patron Rocco Commisso? L’elevato ingaggio di Kumbulla potrebbe portare il club viola a chiedere un conguaglio a proprio favore nella definizione dell’operazione: un’eventualità che a Roma potrebbero prendere in considerazione. Serve però l’ok di Vincenzo Italiano per poter ritenere plausibile uno scambio che andrebbe a colmare qualche lacuna nei rispettivi club coinvolti nell’affare.