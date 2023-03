Sorpresa Juve, ecco le due firme che non ti aspetti

Due possibili firme a sorpresa per la Juventus in vista del calciomercato estivo. Tutti gli aggiornamenti in casa bianconera

Potrebbe proseguire ben oltre le 300 presenze l’avventura in maglia bianconera di Alex Sandro.

“È un grandissimo onore. Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare fino a qui e mi sono stati sempre vicini. Fare 300 partite in una squadra come la Juve è un qualcosa di storico. L’unico rimpianto che ho è la finale di Champions del 2017 contro il Real Madrid. Vorrei rigiocarla per provare a vincerla”. Il difensore brasiliano ha recentemente tagliato il traguardo dei 300 gettoni in bianconero, e negli ultimi mesi è anche cambiato il suo futuro. Con il passaggio alla difesa a tre, infatti, l’ex Porto è tornato su ottimi livelli e di nuovo insostituibile per Allegri. Si va così verso il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno: l’opzione scatterà al raggiungimento di determinate presenze. Ma non solo Alex Sandro.

Calciomercato Juve, dopo Alex Sandro possibile rinnovo a sorpresa anche per Cuadrado

Come noto, anche Juan Cuadrado è in scadenza e nei prossimi mesi potrebbe riaprirsi anche il suo rinnovo.

L’esterno colombiano è tornato dall’infortunio e si è subito ripreso la fascia destra, a conferma della sua importanza nella rosa a disposizione di Allegri soprattutto in questo reparto. La squadra bianconera non ha alternative e, anche con un nuovo innesto, Cuadrado potrebbe prolungare ulteriormente a cifre più basse. Due possibili firme a sorpresa, dunque, potrebbero essere già in casa per la Juve.