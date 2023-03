Torna in Italia come pedina di scambio: il big della Juve nell’affare

Il giocatore, che milita in Premier League, non è considerato incedibile: si profila un clamoroso affare con la Juve

Venti presenze in Premier League, ma con ‘soli’ 641′ in campo. Una titolarità che ormai è un lontano miraggio. E con l’aggravante di un errore risultato decisivo nel big-match con la rivale nella lotta al titolo. L’esperienza inglese di Takehiro Tomiyasu non sta certo andando secondo le aspettative che lo stesso calciatore nipponico aveva riposto su di essa.

Trasferitosi dal Bologna all’Arsenal nell’estate del 2021 per una cifra vicina ai 19 milioni di euro, il giapponese non è certo considerato una pedina inamovibile dal tecnico Mikel Arteta. Che nel frattempo guarda ancora alla nostra Serie A per rinforzare il reparto difensivo. Proprio il calciatore asiatico potrebbe però tornare utile in un affare che coinvolgerebbe anche la Juve, club nel quale milita l’obiettivo numero uno per la nuova difesa dei Gunners.

Arteta a tutta su Bremer: la carta Tomiyasu

L’allenatore spagnolo della capolista in Premier League avrebbe cerchiato in rosso, nella sua agenda di mercato, il nome di Gleison Bremer. Arrivato la scorsa estate dal Torino per 41 milioni, il brasiliano fa gola al club britannico. Per diminuire l’esborso cash che la Juve chiederebbe anche solo per sedersi al tavolo della trattativa (50 milioni, non meno), l’iberico vorrebbe inserire nell’affare il giapponese.

In una situazione ‘nornale’ – ovvero con la Juve non penalizzata in classifica e comunque realtivamente certa di rientrare tra le prime 4 del campionato, l’affare non si farebbe nemmeno con Tomiyasu + 30 milioni. Male circostanze attuali sono diverse. I bianconeri rischiano di restare fuori dall’Europa che conta e con un bilancio che sanguina: nessuno scenario è precluso a priori. Del resto uno tra Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e lo stesso Bremer, potrebbe essere sacrificato sull’altare del bilancio in vista di una stagione, la prossima, che rischia di essere di pura transizione.