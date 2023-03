L’ex Juve a parametro zero: così Maldini frega l’Inter

Il Milan chiama rinforzi per la prossima stagione e Maldini sonda il terreno di una vecchia conoscenza di Serie A, in forze alla Juventus, contesa con l’Inter

La stagione di Stefano Pioli è stata finora positiva, ma al di sotto delle aspettative per un Milan uscente dalla vittoria dello Scudetto ai danni dell’Inter. Gli ultimi risultati maturati in campionato hanno lasciato molto a desiderare: poca concentrazione e qualche lacuna di troppo hanno fatto perdere terreno ai rossoneri, ora chiamati al rush finale negli ultimi due mesi di belligeranza.

Intanto Paolo Maldini, estrapolate tali criticità dal tecnico, è già all’opera sul mercato per restringere il campo di ricerca in tutti i reparti. A centrocampo non molto dovrebbe cambiare, ma una mano d’esperienza in più farebbe sicuramente comodo. Anche in questo caso la cugina Inter è molto forte e avvantaggiata sul cartellino di Emre Can, ma il calciatore ha ancora molto tempo per prendere una strada definitiva sul suo futuro.

Calciomercato, Can incluso nel carrello di Maldini

Il centrocampista turco, al momento, sa che deve far fede al contratto fino al giugno 2024 con il Borussia Dortmund. Eppure il suo rapporto con il club tedesco è ormai rovinato dalle troppo poche presenze in questa stagione. Lui che fino ad un paio di anni fa è stato un vero trascinatore, a seguito dell’esperienza alla Juventus in Serie A.

La sua intenzione, pertanto, sarebbe quella di discutere con la dirigenza di una rescissione consensuale del contratto per immettersi immediatamente nelle mani di Inter e Milan senza costi aggiuntivi. In caso contrato, il Dortmund sarebbe chiamato a monetizzare la sua cessione per una decina di milioni di euro simbolici.