Due per uno: Vlahovic rifà l’attacco della Juventus

In bilico anche Dusan Vlahovic in casa Juventus: in caso di sacrificio da parte dei bianconeri, pronti due attaccanti

La Juventus di Massimiliano Allegri è chiamata a ripartire dopo lo stop di Roma. È la settimana del ritorno dell’Europa League e dell’andata contro il Friburgo.

I bianconeri arrivano all’appuntamento quasi al completo, ad eccezione di Milik, ma con il ‘caso’ Vlahovic. L’attaccante serbo è a secco da diverse partite e a far discutere è il suo rendimento e l’assistenza della squadra al bomber classe 2000. Nel post partita di Roma-Juve, Allegri si è espresso così: “Ha fatto una buona partita, anche tecnicamente rispetto all’ultima. Ha avuto occasioni quando non ha tirato anche, è stato presente in area. Con Chiesa vicino siamo più offensivi”. Inoltre, si parla già di Vlahovic in chiave mercato e riguardo al suo possibile addio a partire dalla prossima estate. Le big europee sono già alla finestra.

Calciomercato Juve, il nuovo attacco se parte Vlahovic

Di fronte ad offerte irrinunciabili, già a partire dalla prossima estate, la dirigenza bianconera sacrificherà Dusan Vlahovic.

Il serbo è valutato almeno 80-90 milioni di euro e, in caso di cessione, la Juve tornerebbe prepotentemente sul mercato. Due i nomi in prima fila: Hojlund, nuova stella dell’Atalanta, e Marcus Thuram, che è ancora in scadenza di contratto a giugno con il ‘Gladbach. Si profilano mesi piuttosto caldi, dunque, in casa bianconera.