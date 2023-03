La Juventus piomba sull’esterno: pronta la beffa al Milan

La Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe messo nel mirino Armand Lauriente, esterno sinistro del Sassuolo obiettivo anche del Milan di Pioli: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri, nell’ultima gara di campionato, è stata battuta dalla Roma di Josè Mourinho.

I bianconeri, reduci dalla vittoria nel turno precedente, sono andati in casa dei giallorossi con le speranze di una rimonta Champions possibile, soprattutto visti i risultati decisamente altalenanti delle concorrenti, invece le cose sono andate diversamente. I tre legni colpiti dalla Vecchia Signora e la rete di Gianluca Mancini, protagonista a sorpresa della serata, hanno invertito la rotta della stagione della Juventus che ora deve fare i conti con una distanza di ben 12 punti dal quarto posto e con l’incertezza di quello che sarà il futuro, i processi e l’eventuale restituzione dei quindici punti di penalizzazione inflitti al club piemontese. Nel frattempo, nonostante i molti dubbi, la nuova dirigenza della Juventus sta lavorando anche in vista della prossima finestra estiva di calciomercato e avrebbe messo nel mirino il profilo di Armand Lauriente, esterno sinistro del Sassuolo finito nei radar da qualche tempo anche del Milan di Stefano Pioli.

Calciomercato Juventus, occhi su Lauriente: sfida al Milan

La Juventus starebbe preparando la beffa al Milan di Paolo Maldini per il profilo di Armand Lauriente, rivelazione dell’attacco del Sassuolo di Alessio Dionisi. Il giocatore francese, valutato almeno 25 milioni di euro dalla squadra emiliana, era stato designato dal Milan come erede di Rafael Leao in caso di addio del portoghese, ma il classe 1999 non dovesse lasciare, i rossoneri non avrebbero quel margine di manovra dal punto di vista economico per superare la concorrenza, nuova, della Juventus di Massimiliano Allegri.

In questa stagione finora, Lauriente ha collezionato 18 presenze in Serie A con cinque gol messi a segno e cinque assist forniti ai compagni di squadra.