Asse Ancelotti-Maldini, il gioiello arriva in prestito: Pioli esulta

Uno degl insoddisfatti di casa Real potrebbe fare le fortune del Milan nella prossima stagione: prende piede l’idea del prestito secco

Dopo aver iniziato la stagione lancisa in resta, con tante vittorie consecutive tra campionato a competizioni europee, il Real Madrid ha subìto un periodo d’appannamento a cavallo del Mondiale in Qatar. Tra infortuni, calciatori tornati provati dalla kermesse asiatica ed un’inaspettata aridità in zona realizzativa, le Merengues sono addirittura scivolate a -9 dal Barcellona capolista n campionato.

Tra calciatori ormai prossimi all’addio a zero – leggi Marco Asensio – e giovani che stanno trovando sempre meno spazio in un’annata che rischia di vedere il Real non alzare più alcun trofeo dopo i trionfi in Supercoppa Europea e nel Mondiale per club, Florentino Perez potrebbe preparare l’ennesima rivoluzione. Che passa per l’arrivo di almeno un paio di big, nonchè per la cessione, magari in prestito, dei giovani talenti insoddisfatti. Il cui patrimonio tecnico non può essere depauperato senza battere ciglio. Da tutta questa situazione potrebbe trarne giovamento il Milan, da sempre in ottimi rapporti con la ‘Casa Blanca’.

C’è l’ok di Ancelotti: Tchouameni può andar via in prestito

Nonostante l’addio di una colonna come Casemiro, Aurelien Tchouameni non ha trovato lo spazio che tutti gli addetti ai lavori pensavano potesse avere. Il ruolo del brasiliano, sebbene con i dovuti artifizi tattici, è stato occupato più spesso dal connazionale Camavinga che dall’ex Monaco. Anche nell’ultima apparizione del Real in campionato, dove pure il classe 2000 era partito titolare, è arrivata la sostituzione dopo 64′ di gioco. Contro il Barcellona, nell’andata delle semifnali della Copa del Rey, Tchouameni era invece entrato solo a 15′ dalla fine.

In un malconento crescente, il giovane talento potrebbe chiedere la cessione. La destinazione Milan sarebbe perfetta per il centrocampista, con Pioli che saprebbe molto bene come impiegarlo al meglio. Ovviamente Ancelotti e Perez prenderebbero in considerazione solo l’idea di un prestito secco. Tchouameni è considerato uno dei possibili perni del Real del futuro, ma le esigenze del presente potrebbero avere la meglio nelle idee dei capi supremi del blasonato club spagnolo.