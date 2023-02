Asensio, il Real ha deciso: Milan e Juventus in agguato

Nonostante la sessione invernale di calciomercato si sia conclusa, molte società sono già al lavoro per programmare il futuro.

Oltre a questa sessione, però, molti club sono già al lavoro per programmare la sessione estiva in vista della prossima stagione. Tra questi troviamo il Real Madrid, che non ha solo intenzione di rinforzare la propria rosa, ma anche di rinnovare il contratto a quei calciatori ritenuti importanti per il progetto tecnico.

Il Real ci prova: proposto il rinnovo ad Asensio

Come detto, il Real Madrid è già in movimento per programmare la prossima stagione, sia per quanto riguarda gli acquisti che i rinnovi contrattuali.

Proprio per quanto riguarda la questione legata ai rinnovi contrattuali i blancos, stando a quanto riporta il programma spagnolo El Chiringuito, avrebbero proposto il rinnovo a Marco Asensio, che vedrà scadere l’attuale accordo al termine della stagione. Il calciatore sta valutando la proposta, anche se l’idea di provare una nuova avventura lo intriga e non poco. In Italia, ad aver mostrato interesse per il ragazzo di Mallorca, troviamo Juventus e Milan, che lo aggiungerebbero volentieri alla propria rosa. Le due big italiane, per provare a convincerlo, sarebbero disposte ad offrirgli un ruolo da grande protagonista per le stagioni future, e questo potrebbe portare il classe 1996 a valutare un approdo in Italia. Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare il mercato del futuro è pronto ad entrare nel vivo, con Milan e Juventus pronte ad inserirsi qualora il rinnovo di Asensio con i merengues si rivelasse complicato.