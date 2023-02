L’Inter pesca in Serie A: nome nuovo per la difesa

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe pensare al profilo di Nicolò Casale per la difesa: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, con la vittoria nel derby contro il Milan di Stefano Pioli, ha consolidato il secondo posto nella classifica del campionato.

I nerazzurri, che si trovano a ben 13 punti dalla capolista Napoli, sembrano aver accantonato la possibilità di ambire allo scudetto, ma stanno avendo un ruolino di marcia in Serie A e non solo molto interessante in vista del finale di stagione. Nelle coppe infatti, lo score della Beneamata è di altissimo livello. In Coppa Italia l’Inter ha già raggiunto le semifinali dopo aver superato l’Atalanta di Gian Piero Gasperini a San Siro, mentre in Champions League dovrà giocarsi gli ottavi di finale contro il Porto in quella che sembra una sfida meno proibitiva rispetto all’eliminazione diretta dello scorso anno, che aveva messo di fronte alla Beneamata lo spauracchio Liverpool. Nel frattempo c’è anche il calciomercato e l’Inter sta sondando diversi profili per il reparto difensivo della prossima stagione e occhio ad un nome che arriva dalla Serie A: stiamo parlando di Nicolò Casale.

Calciomercato Inter, Casale finisce nei radar: le ultime

Nicolò Casale, difensore centrale della Lazio di Maurizio Sarri, dopo un inizio di stagione segnato dagli infortuni e da qualche posizione indietro nelle gerarchie ha iniziato a trovare il suo spazio ed ora è un titolare fisso della squadra biancoceleste.

L’ex giocatore del Verona è molto abituato a giocare con la difesa a tre vista l’esperienza proprio con Tudor nella scorsa stagione e inoltre può agire sia come perno centrale che come braccetto. L’ostacolo resta la Lazio, Claudio Lotito non è uno che fa sconti in sede di trattativa, a maggior ragione con l’Inter dopo la vicenda Inzaghi di quasi due anni fa.