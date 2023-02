Parte sempre dalla panchina: il Milan tenta il colpo in Bundesliga

Problemi in attacco per il Milan che non riesce più ad incidere: tante sconfitte nel 2023 per Pioli, ora Maldini pensa al colpo in Bundesliga

Novità interessanti in casa rossonera dopo un 2023 iniziato nel peggiore dei modi. La compagine guidata da Stefano Pioli sta attraversando un momento di forma complicato. Tante sconfitte in Serie A con la sconfitta pesante anche rimediata in Supercoppa italiana contro i rivali di sempre dell’Inter. Ora Paolo Maldini dovrà così pensare ai prossimi innesti di qualità, soprattutto nel reparto offensivo. Pioli sta cercando di spronare i suoi cambiando anche assetto tattico.

Il Milan dovrà così programmare la prossima stagione pensando anche a cessioni eccellenti in casa rossonera. La dirigenza milanese è stata presa di sorpresa, ma non vuole mollare proprio ora dopo l’entusiasmante vittoria dello Scudetto. Un momento delicato per Stefano Pioli che si giocherà il suo futuro nelle prossime settimane. Ora ci sarà anche la delicata sfida d’andata in Champions League contro il Tottenham: difficile il ritorno tra i pali di Mike Maignan, che è stato uno tra i protagonista della scorsa stagione con le sue parate da urlo. Il portiere francese manca davvero tanto al Milan, che difficilmente lo recupererà per il match di Champions.

Milan, Reyna possibile idea per l’attacco rossonero

Occhi puntati così in casa del Borussia Dortmund con il profilo interessante del classe 2002, Giovanni Reyna, che ha collezionato ben cinque gol in Bundesliga ma non è un titolarissimo della formazione giallonera. Così il talentuoso americano potrebbe pensare anche ad un addio in estate con l’idea Milan suggestiva in vista della prossima stagione.

Una voglia incredibile di continuare a mettersi in mostra nel calcio che conta. Il Milan proverà così acquisti di qualità, soprattutto per il reparto offensivo arrivando così a puntare su profili di livello assoluto. Reyna continua a piacere in casa rossonera per obiettivi sempre più interessanti da chiudere il prima possibile anticipando le altre big d’Europa.