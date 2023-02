Caso Santoriello, rivelazione in diretta: “Non può inventarsi queste cose”

Il giornalista Graziano Campi, ospite della trasmissione su TvPlay, fa il punto sulle vecchie dichiarazioni del PM Santoriello in relazione al processo Juve

Non c’è scampo per Ciro Santoriello. Il Pubblico Ministero incaricato delle indagini nel processo per plusvalenze in cui è invischiata la Juventus è finito a sua volta nel polverone delle critiche per alcune vecchie dichiarazioni fatte ai danni del club bianconero.

Secondo il giornalista Graziano Campi, però, “c’è un pezzo di intervista che nasconde dichiarazioni ben più gravi di quelle che sono sotto contestazione oggi“. Nello specifico si fa riferimento ad alcuni avvenimenti del passato, apparentemente ‘gonfiati’ da Santoriello come manifestazione della propria antipatia nei confronti del sodalizio torinese. “Nel 2019 fa la ricostruzione di un’inchiesta che aveva fatto contro la Juventus e la racconta mentendo spudoratamente. È stato poi dimostrato che quei fatti raccontati non sono mai accaduti, perciò mi chiedo come sia possibile che una persona incaricata alle indagini possa mentire così“, ha dichiarato Campi.

Campi contro Santoriello: “Perdi credibilità”

Il giornalista poi incalza: “Ha detto un sacco di cose. Anche il fatto che la Juve avesse perso il 30% in borsa, quando invece si attestava all’11%. Non puoi inventarti queste cose. Se menti ne va della tua credibilità“.

“Chi ha trasformato questo processo in un evento mediatico sono stati coloro i quali hanno fornito le intercettazioni tagliate, incomplete, a metà. Chi ha poi commesso l’errore sull’utilizzo errato di quelle intercettazioni sono stati i magistrati, non la difesa“, ha poi concluso il giornalista.