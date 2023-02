Saluta la Serie A: arrivano 100 milioni

Il calciomercato estivo potrebbe registrare un grande colpo: addio da ben 100 milioni, così si allontana la Serie A

È passata più di una settimana dalla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato ed i club non si fermano, programmando le prossime mosse.

Da giugno, infatti, molto potrebbe cambiare negli scacchieri delle big di tutta Europa. A partire dal Barcellona, primissimo nella Liga e lanciato verso la conquista del titolo. Dalla Spagna, il quotidiano ‘Fichajes.net’, parla di un futuro sempre più nebuloso in quel di Barcellona per Ansu Fati. L’infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi ed un ritorno ben poco convincente starebbero spingendo la società di Joan Laporta a valutare il clamoroso addio del prodigio 20enne. Il classe 2002, nonostante un contratto in scadenza nell’estate 2027 (il Barcellona ha anche un’opzione per rinnovare per altri due anni) potrebbe quindi salutare la Catalogna, alla riapertura del mercato estivo. Se n’è parlato a lungo per la Serie A e non solo di Ansu Fati in rampa di lancio: adesso la cessione rischia seriamente di concretizzarsi. Il Barcellona verte in condizioni economiche tutt’altro che rosee e quindi l’eventualità che almeno un big, per una cifra importante, lasci la squadra di Xavi si tramuterà presto in realtà. Stando a quanto riferisce poi il quotidiano ‘Sport’, il club che avrebbe intenzione di puntare forte su Ansu Fati, mettendo in grossa difficoltà il Barcellona, è il Manchester United.

Lo United si prende Ansu Fati: Serie A ko

Sotto la guida di ten Hag i ‘Red Devils’ hanno intenzione di rilanciarsi a suon di grandi acquisti ed uno di questi potrebbe essere proprio l’attaccante 20enne, per il quale sarebbe già pronto un assegno da ben 100 milioni di euro.

Uno scenario che taglierebbe, definitivamente, le gambe alla Serie A. A certe cifre, infatti, resta impensabile che le big del nostro calcio possano avvicinarsi e competere per il cartellino di Ansu Fati. Il club catalano, nel caso, valuterà sottoponendo l’offerta al giocatore che, in tal senso, dovrà prendere una decisione. Lasciare la squadra di Xavi o restare, per un’ennesima occasione provando a fare il salto di qualità nel club che di fatto lo ha formato calcisticamente.