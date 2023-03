Bocciato da Inzaghi, idea scambio col gioiello: Juve e Roma ko

Con meno di 300′ giocati in stagione, l’investimento nerazzurro potrebbe essere usato in estate come pedina di scambio

285′ totali in campionato. Spalmati su 12 presenze, quasi tutte da subentrato. Probabilmente tutti si sarebbero aspettati un impiego più su larga scala del giovane centrocampista, arrivato la scorsa estate per 4,5 milioni di euro in prestito e successivamente riscattato, per pregressi accordi presi con l’Empoli, dalla società nerazzurra.

Parliamo di Kristjan Asllani, il classe 2002 albanese che pure non ha affatto sfigurato nelle poche occasioni in cui Simone Inzaghi gli ha concesso delle chances in campo. Probabilmente, nelle ‘conservative’ scelte del tecnico piacentino può aver influito il delicato momento di classifica che sostanzialmente dura da qualche settimana. Da quando l’ Inter è virtualmente uscita dalla lotta Scudetto per voltarsi le spalle e mantenere un posto tra le prime quattro. Sta di fatto che l’ex Empoli non ha visto molto il terreno di gioco, rientrando così suo malgrado nella lista dei possibili esuberi tecnici.

Inter-Frattesi, Marotta mette Asllani sul piatto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club nerazzurro potrebbe mettere sul piatto il giovane centrocampista albanese pur di arrivare al suo vecchio pallino di mercato. Dopo averlo inseguito e poi mollato, e poi nuovamente messo in agenda, forse ci siamo per davvero per Davide Frattesi all’Inter. Il club emiliano, che già aveva puntato Asllani la scorsa estate, potrebbe cedere alle lusinghe meneghine per il suo gioiello. Ovviamente Marotta dovrebbe sbordare qualcosa anche lato cash, ma pensare ad una felice conclusione dell’affare potrebbe non essere peregrino.

La nuova mossa dell’abile dirigente nerazzurro assesterebbe un duro colpo alle velleità di Juve e Roma, da tempo sulle tracce del centrocampista. L’ostacolo più grande alla trattativa potrebbe essere rappresentato dall’interesse che alcuni club di Premier – facoltosi per definizione – avrebbero manifestato per Frattesi. Di fronte ad eventuali proposte solo cash da parte delle big britanniche, anche la tentazione Asllani potrebbe passare in secondo piano.