Una ‘follia’ da 115 milioni: Vlahovic, scambio con la Juve

Il Bayern ha bisogno di un centravanti di spessore e ha avuto il primo rifiuto esplicito, così il serbo risulta un’opzione papabile a mezzo delle giuste condizioni di mercato

Tra tutti i top club europei a contendersi il primato delle rose più ‘ricche’ di talenti, sicuramente il Bayern Monaco è rimasto indietro dopo la cessione di Robert Lewandowski al Barcellona e la fine della sua era d’oro ai vertici della classifica cannonieri internazionali.

Il solo Choupo-Moting, per quanto abbia dato conferma delle sue doti di centravanti vero nel corso della prima metà di stagione, non può rappresentare in toto il blasone di bavaresi, soprattutto in competizioni come la Champions League. Per questo motivo la dirigenza aveva preso di mira Harry Kane, di proprietà del Tottenham di Antonio Conte. Di tutta risposta però i londinesi hanno fissato il cartellino del centravanti inglese al prezzo folle di 115 milioni di euro. Una cifra che il Bayern non è disposto a spendere, perché sul mercato si può trovare una soluzione più economica ed esplosiva.

Calciomercato, Vlahovic per Sabitzer: la suggestione del Bayern

È il caso di Dusan Vlahovic, nuovo obiettivo per l’attacco del futuro. La Juventus potrebbe anche pensare di aprire ad una trattativa per monetizzare e rimpolpare le casse, oppure valutare la proposta dei potenziali acquirenti.

L’idea sarebbe quella di attendere il rientro di Marcel Sabitzer, oggi in prestito al Manchester United, per poi utilizzarlo come contropartita tecnica in cambio di Vlahovic. Il valore complessivo dell’operazione potrebbe aggirarsi intorno agli 80 milioni di euro.