Simeone frega l’Inter: sgarbo clamoroso ai nerazzurri

Tramite una papabile operazione di mercato Simeone ha fatto uno sgarbo davvero clamoroso all’Inter: ecco di cosa si tratta nello specifico

Il Cholo è una figura che nel calcio moderno gode del rispetto di qualsiasi squadra. Ha preso per mano l’Atletico e gli ha fornito una sua identità, modellando tutto il club a sua immagine e somiglianza.

E anche alla fine di un ciclo divenuto storico questo tratto distintivo rimarrà impresso. Volenti o nolenti. Anche sul mercato, in un certo senso, questa dinamica è in grado di ripercuotersi.

Con effetti che in casi come questo sono più che positivi. Di recente i nerazzurri sono stati beffati per l’ennesima volta, da un giocatore che sembrava in procinto di accasarsi a Milano addirittura.

Ma le carte presenti in tavola si sono mescolate per l’ennesima volta. La retroguardia dell’Inter necessita per forza di cose di un ritocco. Le partenze di Skriniar e Bastoni potrebbero complicare le cose in vista del futuro.

Soprattutto per la mancanza di alternative che siano degne di questo nome. Questo giocatore avrebbe potuto fare la fortuna dei nerazzurri proprio per questo motivo. Ma a quanto pare la vicenda attuale si è sviluppata in maniera diversa.

Martinez alla corte di Simeone: Inter beffata

Non poco tempo fa si era parlato di un interessamento per Inigo Martinez in Serie A. Interesse confermato anche dalle fonti locali, riferendosi ovviamente all’informazione spagnola. Tuttavia lo scenario in corso si è ribaltato in maniera improvvisa.

A quanto pare il giocatore è in orbita Atletico Madrid, con i Colchoneros che lo attendono a braccia aperte.