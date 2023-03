HIGHLIGHTS | Samp-Salernitana 0-0: un pari inutile per Stankovic

Samp-Salernitana è finita in un pareggio a reti bianche che ha provocato ben poche emozioni ai tifosi: ecco gli highlights della partita

Sampdoria e Salernitana hanno condotto il primo pomeriggio di questa domenica con un pareggio a reti bianche. Pareggio che, oltre al risultato in sé, ha suscitato ben poche emozioni nei confronti del pubblico presente.

Da sottolineare indubbiamente il tonfo provocato da Sabiri, uscito sotto i fischi tuonanti degli spettatori presenti allo stadio. Continua dunque il periodo no per la squadra allenata da Stankovic, che si trova davanti all’ennesima delusione.

Nonostante entrambe le squadre ci abbiano provato non si è in grado di registrare alcuna azione degna di rilievo. Se non per alcune “fiammate” che non hanno portato ad alcun risultato utile.

Il pareggio in questione va sicuramente meglio agli ospiti che ai padroni di casa, che stanno navigando in acque realmente agitate. Dalle quali uscire sarà molto difficile, man mano che trascorreranno le partite.

Samp-Salernitana 0-0: highlights, tabellino e classifica

Samp-Salernitana 0-0

Ammoniti: 21’ Nuytinck (Sam), 27’ Daniliuc (Sal), 42′ Cuisance (Sam), 6’ Maggiore (Sal), 7’ Piatek (Sal), 40’ Dia (Sal), 44’ Malagrida (Sam).

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 65, Lazio* 48, Inter 47, Milan* 47, Roma 44, Atalanta* 42, Bologna 35, Juventus** 35, Monza* e Udinese* 32, Torino e Fiorentina* 31, Empoli* 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana* 25, Spezia* 20, Verona* 18, Cremonese 12, Sampdoria* 12.

* Una partita in più

** Una partita in meno e 15 punti di penalizzazione