Inter e Juve pescano in Spagna: lo soffiano al Barcellona

Inter e Juve sono alle prese con un duello tutto italiano. Il nuovo colpo in questione andrebbe a valorizzare le due difese: ecco chi è

Le due squadre citate sono pronte al prossimo colpo. Inzaghi e Allegri si trovano così a darsi battaglia per l’ennesima volta sul mercato. Questione particolarmente scottante per entrambi i club.

In un certo senso sia i bianconeri che i nerazzurri sono fortemente legati alle cessioni. Questo poiché a livello economico non se la stanno passando affatto bene. Anzi. Fare cassa con le vendite è una pratica di fondamentale importanza. Impossibile da archiviare dunque.

Tempo fa si era già parlato di come i due club si stessero contendendo un altro giocatore. Ma almeno per il momento non c’è stata più alcuna traccia di questa notizia. Così ne è subentrata un’altra altrettanto interessante.

Un vero e proprio colpaccio per le due big italiane, che potrebbe di fatto andare a rinforzare ulteriormente le loro difese. Ovviamente soltanto una delle due squadre si aggiudicherà questo prezioso nome.

La qualità chiaramente non gli manca, così come l’età. Da parte sua ci sono dunque tutti i presupposti per rivelarsi un innesto potenzialmente ottimo. Si tratta di un giocatore che arriva direttamente dalla Spagna.

Inter e Juve tallonano il Barcellona: assalto a Martinez

Stando a quello che riporta il sito spagnolo chiamato Fichajes, Inter e Juve stanno facendo concorrenza al Barça per un giocatore dal talento smisurato. La sua qualità potrebbe rivelarsi un toccasana per tutte e tre le squadre.

L’interessa da parte di Inzaghi riguarda il fatto che Inigo Martinez, di proprietà del Bilbao, potrebbe sostituire Acerbi in difesa. La Juve invece lo prenderebbe come sostituto di Alex Sandro, anche se il brasiliano pare essere sulla via del rinnovo.

Sono giorni molto caldi per il destino delle tre squadre coinvolte. Se ne vedranno delle belle dunque.