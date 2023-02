HIGHLIGHTS | Festa Juve nel derby, Toro ko. E si rivede Pogba

Gol e spettacolo nel derby della Mole: il Torino va due volte in vantaggio, ma la Juve la ribalta e fa sua la stracittadina

In un derby svoltosi insolitamente di martedì – nell’altro unico precedente nella storia, la sfida era finita 0-0 – la Juve ha la meglio su un ottimo Torino, che più di una volta, nel corso della gara, ha addirittura accarezzato il sogno della vittoria.

Pronti, via, e i granata passano subito in vantaggio con un tap in da pochi metri di Karamoh. La Juve reagisce subito e già al 16′ arriva il pareggio di Juan Cuadrado, che insacca da pochi passi con un tiro potentissimo. Il Toro non molla e al 43′ Sanabria s’inventa un gran gol in anticipo su Bremer. Che tuttavia avrà modo di rifarsi durante la gara. Sul finale del primo tempo i bianconeri ottengono comunque il momentaneo pareggio grazie ad un’imperiale incornata di Danilo, che chiude uno scoppiettante primo tempo. Nella ripresa, dopo una clamorosa traversa di Vlahovic, sono gli ospiti a prendere un clamoroso legno con Linetty. Poi, al 65′, il rientro in campo in Serie A di Paul Pogba 2474 giorni dopo l’ultima volta. Al 71′, ecco il gol dell’ex di Gleison Bremer, a cui poi segue, 9′ dopo, la rete della sicurezza di Adrien Rabiot, che mette in ghiaccio il match.

HIGHLIGHTS Juventus-Torino 4-2: tabellino e classifica

Juventus-Torino 4-2

2′ Karamoh (T), 16′ Cuadrado (J), 43′ Sanabria (T), 45’+2 Danilo (J), 71′ Bremer (J), 80′ Rabiot (J)





La classifica di Serie A: Napoli 65, Inter 47, Milan 47, Lazio 45, Roma 44, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus 35, Torino 31, Udinese 31, Monza 29, Fiorentina 28, Empoli 28, Lecce 27, Sassuolo 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11