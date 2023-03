Si è preso il Milan ma futuro in bilico: triplo assalto e maxi plusvalenza

È uno dei punti fermi della svolta tattica e non solo orchestrata da Pioli per uscire dalla crisi

Il Milan è risorto. Dopo il ko nel derby con l’Inter, Giroud e compagni hanno conquistato quattro vittorie in altrettante partite non subendo nemmeno un gol. Onore al merito soprattutto a Pioli, che ha dato la svolta anche con il cambio di modulo, passando alla difesa a tre. Una mossa coraggiosa che lo sta premiando.

Uno dei punti fermi della svolta del tecnico emiliano è senza dubbio Thiaw, acquistato in estate dopo che era saltato Botman. Operazione da 5 milioni più bonus, col senno di poi un’altra eccellente della tripla M, Maldini, Massara e Moncada. Ventidue anni ancora da compiere, l’ex Schalke 04 potrebbe però non avere un lungo futuro a Milanello. Già nel prossimo calciomercato estivo, infatti, importanti club europei potrebbero fare un pensierino a lui per rinforzare il proprio reparto arretrato. Occhio in particolare alla Premier League, che ha risorse quasi infinite e una attenzione particolare per i calciatori alla Thiaw, giovani e molto promettenti.

Calciomercato Milan, triplo assalto inglese a Thiaw: maxi plusvalenza

Chelsea, Arsenal e Newcaste, quest’ultima se dovesse conquistare la qualificazione in Champions, potrebbero muoversi in maniera concreta per il numero 28 del Milan.

Le tre inglesi potrebbero sfidarsi mettendo sul tavolo proposte da 40 e passa milioni di euro, garantendo al ‘Diavolo’ una maxi plusvalenza e al ragazzo un significativo balzo di qualità sotto l’aspetto contrattuale.