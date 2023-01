Un talento per due, Inzaghi sfida Allegri

Non c’è solo la finestra invernale di calciomercato, infatti Juve e Inter stanno già pensando al futuro, proiettati con un sguardo all’estate

Juve e Inter hanno riaperto il campionato con due vittorie molto importanti, che hanno portato le due compagini saldamente in zona Champions League.

Da una parte Allegri ha vinto di “corto muso” contro una Cremonese comunque ostica, dall’altra Inzaghi è andato a far male a un Napoli andato incontro alla sua prima sconfitta stagionale. L’Inter batte finalmente una big, ma questo non distoglie l’attenzione dal mercato estivo di giugno. I due tecnici osservano con molta attenzione l’andamento del talento olandese.

Rensch nel mirino, sfida tra Juve e Inter

I due club del Nord Italia hanno sicuramente dei problemi in difesa, in ottica futura, con numerosi calciatori sul piede di partenza e contratti che andranno a scadenza.

Inter e Juventus avrebbero individuato in Devyne Rensch il profilo ideale per la fascia destra (all’occorrenza anche sinistra). Il ragazzo di 19 anni è di proprietà dell’Ajax, squadra in cui sostanzialmente è cresciuto, fornendo prestazioni di un certo livello in prima squadra. Inoltre Rensch ha militato già nella nazionale maggiore e preso part alla Nations League, seppur senza disputare neanche un minuto. La Juventus ci starebbe pensando per il post Cuadrado, poiché il colombiano non è certo sulla stessa linea di prestazioni degli anni passati, mentre l’Inter potrebbe puntare su di lui in caso di addio di Denzel Dumfries. Gli olandesi potrebbero sedersi al tavolo delle trattative, ma solo a fronte di un’offerta non inferiore ai 18-20 milioni di euro. Devyne Rensch ha il contratto in scadenza nel 2025 e in questa stagione ha già disputato 17 partite ufficiali, apponendo il suo sigillo su 2 gol e un assist. L’Ajax, forte di un contratto con lunga scadenza, non è disposto a fare sconti e non accetterà offerte al ribasso.