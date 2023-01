Il Chelsea rompe gli indugi: così si prende Chiesa dalla Juve

Il calciomercato ha aperto i battenti, e le società sono alla ricerca di calciatori in grado di rinforzare la rosa.

Il calciomercato è ufficialmente iniziato, e questo permette alle società di provare a rinforzare la propria rosa in vista della seconda parte di stagione.

Una delle squadre più attive in questo senso è il Chelsea, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Potter. Ad aumentare il bisogno di rinforzi da parte dei blues, sono gli infortuni di Sterling, Mount e Pulisic, avvenuti durante la gara contro il Manchester City. Ed è proprio sulle corsie offensive che gli inglesi vogliono aggiungere qualità, con il principale obiettivo che sembra essere già stato individuato dalla dirigenza.

Il Chelsea a caccia di rinforzi: tentativo per Chiesa

Come detto, visti gli infortuni, il Chelsea sembra intenzionato ad intervenire sul mercato, con il grande obiettivo che sembra essere già stato individuato.

Stiamo parlando di Federico Chiesa, ala offensiva della Juventus classe 1997. Graham Potter avrebbe visto nell’esterno azzurro il rinforzo perfetto per aggiungere qualità al reparto avanzato. Ovviamente si preannuncia una trattativa molto difficile, in quanto la vecchia signora difficilmente si priverà del proprio gioiello. Il Chelsea, però, che dispone di risorse economiche importanti, un tentativo sembra volerlo fare, con la Juventus chiamata a dover resistere all’offerta che potrebbe arrivare a breve. Il ragazzo potrebbe essere attratto dall’idea di giocare in Premier League, e questo potrebbe essere determinante per portare avanti un eventuale trattativa. La cosa certa è che il Chelsea ha bisogno di rinforzi, e potrebbe presentarsi presto negli uffici bianconeri con un’offerta per il numero 7 che, senza dubbio, dovrà essere molto importante per convincere la Juventus a cedere. Il mercato è entrato ufficialmente nel vivo.