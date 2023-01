Intreccio Roma-Milan: lascia Torino solo con lo scambio

Il calciomercato di Milan e Roma è pronto ad intrecciarsi: proposta al ‘Diavolo’, il club spinge per lo scambio

Mancano solo due giorni al ritorno in campo di Milan e Roma che, a San Siro, si affronteranno per la 17a giornata di Serie A.

Uno scontro già cruciale per il prosieguo dell’annata di giallorossi e rossoneri che, con obiettivi differenti, non possono però più permettersi passi falsi. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e le strade delle due big italiane potrebbero intrecciarsi proprio nel mese di gennaio. Con un nome, su tutti, che accomunerebbe giallorossi e rossoneri. Si tratta di Saša Lukic, destinato a dire addio al Torino. I rapporti con il tecnico granata Ivan Juric sono ai minimi storici ed è per questo motivo che, a gennaio, il forte centrocampista si sistemerà con ogni probabilità altrove. L’interesse della Roma per il talento serbo è sotto gli occhi di tutti da mesi ma, adesso, un pò a sorpresa nel futuro di Lukic potrebbe affacciarsi il Milan. Sì, perchè gli agenti del calciatore lo hanno proposto, tra le altre società, anche a quella campione d’Italia in cerca di rinforzi in mediana da affiancare al duo titolarissimo Bennacer-Tonali.

Lukic via da Torino: Cairo vuole il bomber

Lukic rappresenterebbe un colpo già ben rodato, visto che al netto del prestito al Levante, è stato acquistato dal Toro sei anni e mezzo fa.

Attenzione, però. Perchè la preferenza della società di Urbano Cairo si chiama Roma ed il motivo è molto semplice. Nella rosa allenata da Josè Mourinho c’è un nome che stuzzica il club granata, pronto a rinforzare l’attacco già nel mese di gennaio. Eldor Shomurodov è il profilo in cima alla lista della società piemontese e l’idea di uno scambio con Lukic potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane. Un intreccio che può portare novità sull’asse Torino-Milano-Roma, proprio nella settimana che porterà al super scontro di Serie A tra i capitolini de il ‘Diavolo’.