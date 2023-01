Marotta sfida la Juve: gioiello dall’Olanda

Le strade di Inter e Juventus pronte ad intrecciarsi in vista del calciomercato estivo: duello per il talento olandese

L’ultimo turno di campionato ha sorriso a Juventus ed Inter che, vittoriose contro Cremonese e Napoli, hanno accorciato le distanze sulla squadra di Spalletti.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e sia i bianconeri che i nerazzurri stanno pensando a quelle che potrebbero essere le operazioni da portare a termine nell’attuale sessione invernale. Un gennaio caldo ma non bollente come l’estate che pare prospettarsi per le due big di Serie A. Tra le esigenze comuni di Juventus ed Inter vi è chiaramente quello di rinforzare la difesa. I nerazzurri perderanno con ogni probabilità a zero sia de Vrij che Skriniar, oltre a Dumfries destinato a regalare alle casse nerazzurre un’importante plusvalenza. In casa bianconera, invece, la rivoluzione tecnica è dietro l’angolo: Bonucci e Rugani sono in scadenza nel 2024 mentre Cuadrado vedrà esaurire il suo contratto il prossimo giugno e sembra destinato a non rinnovare. Ecco quindi che proprio per la corsia destra di difesa, si prospetta un derby d’Italia per il prossimo giugno.

Dall’Ajax il nuovo Dumfries: duello Inter-Juve

E nel mirino c’è un talento che con l’Ajax, a soli 19 anni, ha già stupito tutti. Si tratta di Devyne Rensch, laterale olandese sotto contratto fino al 2025 con l’Ajax e prodotto del settore giovanile dei ‘Lancieri’.

Un diamante grezzo che ha già mostrato talento a sufficienza per rientrare nel mirino di Juventus ed Inter. In questa stagione Rensch ha collezionato 17 presenze complessive con 2 reti all’attivo ed 1 assist vincenti. L’Ajax valuta il suo talento intorno ai 15 milioni di euro: una cifra alla portata delle big italiane, pronte ad investire su un giovane dal sicuro avvenire.