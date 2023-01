Scambio folle con la Juve: Allegri blinda il talento argentino

Il calciatore riceve le attenzioni di una diretta rivale e propone lo scambio secco, ecco la risposta del tecnico bianconero sulla possibile operazione

Il mercato della Juventus entra nel vivo in queste fredde giornate di gennaio, in concomitanza con la ripresa delle ostilità del campionato di Serie A. La prima grande operazione in uscita potrebbe essere rappresentata dallo statunitense Wes McKennie, sondato da diversi club di Premier League fra cui l’Aston Villa.

Al contempo, la dirigenza bianconera avrebbe espresso la non intenzione di trovare un sostituto, almeno nel corso di questa sessione. Ben più delicata è invece la questione legata alla permanenza di Matias Soulé: l’esterno argentino piace a diversi club di Serie A, fra cui l’Atalanta di Gian Paolo Gasperini. In questa stagione ha già avuto modo di collezionare 6 presenze, così come anche qualche minuto in Champions League, a dimostrazione di quanto la Juventus abbia voglia di investire su di lui. Ma non sul mercato. La risposta da parte del tecnico Massimiliano Allegri, infatti, parrebbe quasi scontata. Non lo si vuol far partire verso nessun lido, tantomeno che si tratti di una diretta pretendente ad un posto in Europa.

Calciomercato, lo scambio Soulé-Højlund non stuzzica Allegri

La proposta da parte di Gasperini consisterebbe in uno scambio secco con il cartellino di Rasmus Højlund, ultimo obiettivo nel carrello della spesa della Juventus come raccontato da ‘calciomercato.it‘ e messosi in bella mostra nel corso della partita di ieri contro lo Spezia dopo aver segnato una rete sublime ai danni di Jakub Kiwior. Anche quest’ultimo, va ricordato, è nel mirino dei bianconeri da diverso tempo.

Il valore del danese, al momento, supera di una decina di milioni quello dell’esterno argentino di proprietà bianconera ma soltanto sulla carta. Da lui Allegri si aspetta grandi cose e ritiene che sia già abbastanza talentoso da considerarlo incedibile.