Juventus-Torino, bufera Vlahovic: “Sei quasi imperdonabile”

In un Derby della Mole che sta regalando emozioni a non finire, c’è spazio anche per la critiche all’attaccante serbo

È un stracittadina emozionante. In cui le squadre si stanno scambiando colpi senza soluzione di continuità. Con il Toro avanti due volte e la Juve sempre pronta a riprendere i rivali cittadini Non stanno insomma mancando i colpi di scena all’Allianz Stadum, teatro dell’ultimo match di questa infinita 24esima giornata di campionato.

Ad inizio ripresa, sul punteggio di 2-2, è arrivato un episodio che avrebbe potuto indirizzare la gara a favore dei bianconeri. Dusan Vlahovic, ancora assente dal tabellino dei marcatori, ha sprecato una colossale occasione calciando sulla traversa un’apparentemente facile occasione, con Milinkovic-Savic alla disperata uscita. La porta granata, a parte l’ostacolo frapposto con ritardo dal connazionale, era rimasta sguarnita. Ma l’ex Viola non ne ha saputo approfittare.

Vlahovic, arrivano le critiche per il gol fallito

In presa diretta, su Twitter, parecchi tifosi della Vecchia Signora hanno espresso il loro disappunto per la poca concretezza mostrata dall’attaccante nell’occasione. Alcuni post sono più che eloquenti in merito.

Niente.. Vlaovich nn ce la fa proprio #JuveToro — Giuseppe MD (@DiemmegDi) February 28, 2023

Non ci voglio credere.

Porta vuota e traversa.

Non ci voglio credere.#JuveToro — Feddd 🌺 (@waspvandems) February 28, 2023