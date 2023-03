Marotta lo riporta in Italia: scambio per l’ex Juventus

Ipotesi Emre Can per l’Inter: Marotta lo portò già alla Juventus, si lavora ad un possibile scambio con il Borussia Dormtund

Emre Can potrebbe tornare in Italia, questa volta per vestire la maglia dell’Inter: i nerazzurri sarebbero sulle tracce del centrocampista tedesco.

L’Inter sarebbe interessata ad Emre Can: il centrocampista classe ’94 ha un altro anno di contratto con il Borussia Dormtund che la prossima estate potrebbe lasciarlo partire per evitare di perderlo a parametro zero tra dodici mesi.

Sull’affare potrebbe fiondarsi Giuseppe Marotta: fu proprio lui a portarlo in Italia nell’estate del 2018, ai tempi della Juventus. I bianconeri lo pescarono a parametro zero dal Liverpool e ora il dirigente nerazzurro vorrebbe riportarlo in Serie A per fargli vestire la maglia dell’Inter.

Calciomercato Inter, ipotesi scambio per Emre Can

Il Borussia Dormtund potrebbe chiedere in cambio il cartellino di Robin Gosens, ma difficilmente l’Inter lascerà andare l’ex Atalanta, se non a fronte di un conguaglio economico.

Inoltre, ci sarebbe da tener conto con la possibile riluttanza di Gosens a vestire la maglia del Borussia Dormtund, essendo da sempre tifoso degli storici “rivali” dello Schalke 04.