Colpaccio Conte: Mourinho e la Juve a bocca asciutta

Il calciomercato estivo può vedere una corsa a tre per il gioiello: ecco il Tottenham, Conte tenta lo scippo

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato ed i club di tutta Europa si stanno già guardando intorno a caccia delle occasioni giuste.

Non fa affatto eccezione il Tottenham di Antonio Conte, con l’allenatore leccese che, sebbene in scadenza il prossimo 30 giugno, pare orientato a rimanere a Londra per tentare di rilanciare la squadra inglese. Il quarto posto in Premier League non può e non deve bastare: attualmente il Tottenham ha 4 e 6 punti di vantaggio su Newcastle e Liverpool, ma con due partite disputate in più. Tornando al futuro e a quelli che potrebbero essere i primissimi acquisti fortemente richiesti dall’allenatore salentino, una priorità per il prossimo anno è chiara già da tempo: servirà un nuovo portiere. Hugo Lloris, al netto degli infortuni, compirà 37 anni il prossimo dicembre ed il suo contratto è in scadenza nel 2024. Ecco perchè Conte ha già individuato il possibile erede in vista di giugno, direttamente dalla Serie A.

Conte vuole Vicario: Juve e Roma avvisate

Attenzione massima su uno dei profili che sta stupendo il calcio italiano e che piace particolarmente anche a Josè Mourinho e Massimiliano Allegri. Fari puntati, quindi, in Toscana ed in particolar modo in casa Empoli.

Guglielmo Vicario, esploso definitivamente a 26 anni, è chiaro che sia pronto ad effettuare il più grande salto della sua carriera: quello di approdare in una big. Ed il Tottenham si sarebbe appena aggiunto alla corsa per il cartellino dell’ex cagliaritano, sfidando apertamente proprio Roma e Juventus che a Vicario pensano ormai da tempo. Una sfida a tre, dunque, per il classe 1996 che in estate è passato dal Cagliari all’Empoli per 8,5 milioni di euro.