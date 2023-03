Mercato stravolto in Serie A: doppio colpo Premier, le big tremano

Sirene inglesi in arrivo per due big che restano tenuti in forte considerazione da diverse società italiane. Inter, Juve, Milan e Roma vanno così al tappeto

Duole dirlo, ma purtroppo è così. Ad oggi, non ci si può permettere di fare alcun minimo paragone tra Serie A e Premier League: né sul piano del tasso tecnico, né tantomeno su quello economico.

A onor del vero, infatti, nell’ultimo dei due sono stati spesi la bellezza di 922 milioni nel solo mercato di gennaio. Ad aver fatto da padrona in tutto ciò, è stato sicuramente il Chelsea: club che ha potuto permettersi di sborsare, addirittura, 288 milioni di sterline (in inverno, lo ricordiamo). E che ne è del massimo campionato italiano, invece? Qui da noi, manco a dirlo, sono stati impiegati soli miseri 31 milioni di euro. Una differenza abissale che fa ben comprendere, dunque, il divario che vi è ad oggi tra questi due tornei di cui vi abbiamo appena parlato fino ad ora. Per il resto, questa cosa che va avanti da un bel po’ di tempo ormai, è destinata a poter restare invariata anche nei prossimi anni a venire.

Per quale motivo diciamo questo? Se non altro per il fatto che diversi calciatori, piuttosto che approdare in Italia, preferirebbero magari mettere piede nei dintorni londinesi. Sgranate per bene gli occhi, ora, in quanto c’è un club inglese, protagonista sia nel campionato ricorrente di Premier League che nella passata sessione del calciomercato estiva, che sta facendo grandissime cose e che, a quanto pare, non si è ancora detto del tutto sazio. Sì, stiamo parlando proprio del Newcastle: società che con sole due mosse potrebbe beffare: Juventus, Inter, Milan e Roma.

Calciomercato, il Newcastle non ne ha ancora abbastanza: si tenta il doppio colpo Firmino-Ziyech

Dopo essersi contraddistinto come uno dei maggiori interpreti della sessione estiva di calciomercato, acquistando giocatori come Isak e Botman per una cifra complessiva attorno ai 110 milioni di euro, il Newcastle è sceso in campo quest’anno con l’idea di disputare un campionato ai vertici della classifica generale di Premier.

Lo certifica quel momentaneo quinto posto che lo vede, ad oggi, posizionato al di sopra di squadre del calibro di Liverpool e Chelsea. 41 i punti collezionati in questo momento dai ‘Magpies’ che, da quel che ne si evince, vuole continuare a credere a pieno regime nel proprio processo di crescita. Ad essere sinceri, infatti, Pif prova a spingere sull’acceleratore ed è intenzionato a tesserare alcuni dei più importanti calciatori che vi sono, quest’oggi, sul mercato. Tra questi, figurano anche Hakim Ziyech e Roberto Firmino in particolar modo: rispettivamente di proprietà dei ‘Blues’ e dei ‘Reds’, con quest’ultimo in scadenza di contratto. Il piano del Newcastle, quindi, non è altro che quello di anticipare tutte le altre pretendenti. Non a caso, sul primo dei due ci sono forti Milan e Roma, mentre sull’altro Juventus e Inter.