Kean rivede Parigi: Juve-Psg, idea di scambio

Ipotesi scambio tra Juventus e Paris Saint-Germain: sul piatto i cartellini di Moise Kean e Renato Sanches

Un possibile intreccio di mercato potrebbe veder coinvolte Juventus e Paris Saint-Germain la prossima estate.

La Juventus pensa alla prossima stagione ed in particolar modo ai possibili colpi estivi. Il reparto maggiormente toccato potrebbe essere il centrocampo, dove i bianconeri potrebbero inserire ben più di una pedina.

Da tempo il club bianconero è sulle tracce di Renato Sanches, centrocampista classe ’97, attualmente in forza al Paris Saint-Germain. All’ombra della Torre Eiffel, però, per il giocatore portoghese le cose non stanno andando benissimo.

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio Kean – Sanches

Acquistato la scorsa estate dal Lille per 15 milioni di euro, con la maglia del Psg (anche a causa di alcuni problemi di natura fisica), finora Renato Sanches ha giocato appena 616 minuti tra campionato e coppe.

Ecco perché in estate il calciatore lusitano potrebbe cambiare nuovamente maglia e arrivare in Italia. La Juventus, dal canto suo, potrebbe provare a giocarsi la carta Moise Kean: l’attaccante ha già giocato a Parigi, segnando diciassette gol in quarantuno presenze.