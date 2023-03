Conte prepara il blitz in Italia: sgarbo a Inter e Juve

Conte sta preparando il suo prossimo colpo in Italia. Inter e Juve potrebbero venir “fregate” in maniera a dir poco clamorosa: ecco come

Conte è sempre stato un allenatore a cui piace affrontare la quotidianità in punta di fioretto. Non ha mai fatto mistero di essere una persona decisa e sicura di sé, anche al fronte delle vicende che non riguardano propriamente il calcio inteso come gioco.

Questa potenziale operazione di mercato potrebbe confermare per l’ennesima volta quanto appena detto. Inter e Juve ultimamente si trovano alla disputa di numerosi giocatori in comune. Per quanto il calciomercato possa essere vasto alla fine ci si ricongiunge sempre.

Entrambe in questo caso specifico potrebbero invece conoscere lo stesso nefasto destino. Sono tutti a conoscenza dell’addio immediato di Conte al Tottenham. La situazione generale in quel di Londra si è sempre fatta più complicata col passare del tempo.

Cosa che ha portato la dirigenza ad optare per una decisione forse drastica. Ma col senno di poi necessaria. Prima della sua partenza il tecnico leccese è pronto all’ennesimo sgarbo.

Un duro affronto, ovviamente involontario, a due eccellenze del campionato nostrano. Kessie attualmente si trova in una situazione di pura incertezza con il Barça. Aver “deciso” il Clasico di andata avvenuto poco tempo fa potrebbe non bastare.

L’ex Milan potrebbe lasciare la Spagna da un momento all’altro. Eventualmente gli Spurs sarebbero interessati, ma questa rischia di essere soltanto una copertura davvero astuta. Mossa che per quanto lodevole metterebbe in difficoltà le concorrenti.

Nel caso in cui l’ivoriano non dovesse fare le valigie dal Camp Nou l’alternativa sarebbe pronta per “subire” l’assalto londinese. Una mossa non così tanto insolita, ma che rappresenta puntualmente un fulmine a ciel sereno per coloro che sono coinvolti.

Il tecnico è pronto per tornare in Serie A con prepotenza, ma non nel senso che tutti intendono.

Conte piomba su Frattesi: tremano Juve e Inter

Conte potrebbe attuare un piano di assalto su Frattesi solamente nel caso in cui Kessie non dovesse approdare a Londra. Il suo addio a fine stagione chiaramente rende molto dubbia un’ipotesi di questo tipo.

Ma in quanto tale, non presenta ovviamente alcuna garanzia. Ciò che è importante sapere è lo status di Inter e Juventus, che al fronte di un’offerta così interessante si potrebbero vedere scavalcate immediatamente dagli Spurs.

Una gatta decisamente difficile da pelare, alla quale i due top club dovranno pensare il prima possibile.