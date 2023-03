Rebic saluta il Milan a fine stagione: scambio alla pari in Turchia

L’attaccante croato dovrebbe partire titolare nel match di stasera contro la Fiorentina valevole per la 25esima giornata di Serie A

I prossimi quattro mesi saranno probabilmente anche gli ultimi di Rebic con la maglia del Milan. Intanto il croato dovrebbe ritrovare una maglia da titolare questa sera nel match del ‘Franchi’ valevole per la 25esima giornata di Serie A.

Tornando al suo futuro, le ultime indiscrezioni di calciomercato lo danno in direzione Turchia. Besiktas e Fenerbahce vengono date in pole per l’attaccante ventinovenne che in rossonero ha palesato una fragilità fisica a dir poco imbarazzante. Questo è senza dubbio il motivo principale che ha spinto Maldini e soci ad aprire alla sua cessione. Alle due big turche sopracitate, in realtà, potrebbe aggiungersene pure un’altra. Che, però, big non è: parliamo del Karagmuruk allenato da Andrea Pirlo che a fine anno vedrà andare via a zero Fabio Borini.

Calciomercato Milan, Diagne per Rebic col Karagmuruk di Pirlo

Per Rebic, legato al Milan fino a giugno 2025, il Karagmuruk potrebbe offrire uno scambio alla pari. Precisamente con Mbaye Diagne, 31enne bomber senegalese autore quest’anno di 13 gol.

Diagne è assistito da agenti italiani e ha un passato da calciatore della Juventus. Si tratta di un buona prima punta, tuttavia è improbabile che il Milan possa decidere di accettare questa offerta. Rinnoverà Giroud e per il ruolo di centravanti, nei piani, c’è l’acquisto di un calciatore più giovane e promettente.