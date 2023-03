Kean per il colpaccio: il gioiello vola da Allegri

La Juventus è già proiettata verso la prossima sessione di calciomercato: occhio allo scambio per il gioiello

Non è un mistero che la stagione bianconera sia stata travagliata, tra alti e bassi. E la pesante penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze non ha fatto altro che gettare ombre sul presente della Juventus.

Il futuro, però, sarà all’insegna del cambiamento. A partire dal calciomercato estivo che registrerà una piccola rivoluzione alla rosa di Allegri, tra acquisti e cessioni. Chi rischia di dire addio alla Juventus è Moise Kean che, nonostante il discreto rendimento, potrebbe finire sull’altare dei sacrificati per arrivare ad un grande colpo. Il ritorno di fiamma, a centrocampo, è dietro l’angolo: la Juve ha già pronta la proposta giusta. Già accostato alla squadra bianconera negli anni scorsi, adesso il profilo di Douglas Luiz potrebbe essere finalmente nella Torino bianconera. Una delle priorità per la Juventus in vista della prossima stagione rimane rinforzare il centrocampo: l’addio di McKennie e quello scontato (e a zero) di Rabiot il prossimo giugno, spingono i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ a correre ai ripari. In attesa di capire se Pogba tornerà sui suoi livelli e rimarrà a Torino, il profilo del talento dell’Aston Villa potrebbe essere il perfetto erede di Paredes, destinato a fare ritorno a Parigi dopo il deludente prestito.

Scambio, Allegri esulta: Douglas Luiz alla Juve

E Douglas Luiz, a 24 anni, può rappresentare il fulcro del futuro centrocampo juventino. Il club piemontese avrebbe già in mente la proposta giusta per convincere l’Aston Villa a lasciarlo partire.

Viene valutato circa 30 milioni di euro, ed è in scadenza nell’estate 2026 con gli inglesi. L’emergenza in mediana spingerà quindi i bianconeri a fare uno sforzo e più di un sacrificio negli altri reparti, per dare spazio all’arrivo di Douglas Luiz e non solo. Occhi su Moise Kean che in Premier League è molto apprezzato e potrebbe quindi approdare all’Aston Villa, in uno scambio alla pari, in cambio del talento di Rio de Janeiro. 26 le presenze in stagione del gioiello verdeoro, tra campionato e coppe, con 3 gol e 5 assist vincenti.