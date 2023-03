HIGHLIGHTS | Sarri imbriglia Spalletti, Vecino lo punisce: Napoli ko

Clamorosa impresa della Lazio, che espugna il campo della capolista con un gol di Matìas Vecino nella ripresa. Sarri consuma la sua ‘vendetta’

Corsi e ricorsi storici. Il calcio, come la vita, ne è pieno. È così che in una normale serata di marzo, il Napoli dominatore del campionato cade in casa per mano di uno dei tecnici più amati all’ombra del Vesuvio. Quel Maurizio Sarri poi accusato di ‘tradimento’ per il successivo passaggio alla Juve. Ma non è tutto.

Chi firma la clamorosa vittoria della Lazio al ‘Maradona‘? Maìias Vecino. Proprio l’uomo che, allenato da Spalletti all’Inter, condannò la Lazio alla sconfitta che pregiudicò il passaggio in Champions dei biancocelesti. Era il 2018. L’ultima partita di de Vrij con i capitolini. Oggi l’uomo tanto caro al tecnico toscano ha posto fine all’imbattibiità casalinga dei partenopei.

Napoli-Lazio 0-1: tabellino e classifica

Già dalle prime battute del match si capisce che il Napoli non è brillante come in altre occasioni. La squadra ospite riesce ad imbrigliae bene la manovra partenopea, meno fluida che in altre occasioni. La prima frazione si conclude a reti inviolate: una rarità dalle parti di Fuorigrotta.

Nella ripresa il copione è lo stesso. Gli azzurri premono, ma non concludono con grande pericolosità. A metà frazione, al 67′, la doccia gelata. Vecino raccoglie una respinta non impeccabile di Kvaratskhelia fulminando Meret con un tiro di prima intenzione. Il Napoli accusa il colpo, prova a reagire ma evidentemente non è giornata. La capolista fallisce l’ennesima fuga – si sarebbe portata a a+21 in caso di successo – mentre la Lazio fa un balzo forse decisivo nell’affollata corsa ad un posto in Champions League.

Napoli -Lazio 0-1 67′ Vecino

Classifica Serie A: Napoli 65*, Lazio 48*, Inter 47, Milan 47, Roma 44, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus 35, Torino 31, Udinese 31, Monza 29, Fiorentina 28, Empoli 28, Lecce 27, Sassuolo 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11

*una partita in più