Tutta ‘colpa’ di De Gea: Simeone pesca in casa Juve

Le ultime indiscrezioni sul possibile rinnovo dello spagnolo hanno convinto Simeone a tornare all’assalto del calciatore bianconero

A volte ritornano. A volte, invece, sembrano sul punto di tornare ma poi non lo fanno. Questa potrebbe essere la sintesi della mancata conclusione romantica del rapporto tra David De Gea e l’Atletico Madrid. Andato via dalla capitale spagnola nell’ormai lontano 2011, lo spagnolo va in scadenza di contratto col suo attuale club – lo United – nel prossimo giugno.

Dopo aver fatto la trafila delle Giovanili coi Colchoneros dll’età di 13 anni, l’estremo difensore ibericoè sembrato più volte sul punto di lasciare la Premier in questi anni. Stagioni non esattamente continue dal punto di vista del rendimento avevano lasciato pensare ad un ritorno in patria. Mai concretizzatosi. Nemmeno ora, quando mancano ormai solo 4 mesi alla deadline dell’accordo. Secondo quanto infatti riferito dal portale ‘Todofichajes.com‘, il portiere sarebbe a buon punto con la dirigenza inglese per strappare un rinnovo di contratto. Questo stroncherebbe le velleità dell’Atletico Madrid, e del suo tecnico Simeone, di riportare a casa il figliol prodigo.

Addio De Gea, Simeone vira su Szczesny

Già corteggiato dal club madrileno mesi orsono, nell’ambito del discorso sulla possibile sostituzione di Jan Oblak – dalla cui cessione l’Atletico vorrebbe fare cassa – Wojciech Szczesny torna nel mirino della società spagnola. La decisione di De Gea di proseguire la sua esperienza in Premier – e la stessa stima che il tecnico ten Hag ha spesso mostrato nei suoi confronti – obbliga il ‘Cholo’ a correre ai ripari.

L’assalto al numero uno bianconero pare quasi obbligato. Nonostante il gigante sloveno titolare della porta dell’Atletico abbia un contratto fino al 2028, le esigenze finanziarie del club potrebbero portare al sacrificio tecnico. Per placare la presumibile ira dei tifosi, il club aveva pensato al romantico ritorno del prodotto del vivaio. Forse, se la dirigenza bianconera cederà alle lusnghe spagnole, gli aficionados si dovranno accontentare del portiere polacco.