Svolta Milan, destino già deciso: vuole restare

Il calciomercato estivo del Milan vedrà diverse operazioni in entrata: adesso cambia tutto, il big vuole rimanere

Domani la Fiorentina in campionato, tra cinque giorni il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham.

Il Milan di Stefano Pioli si gioca una fetta importante della stagione che, tra alti e bassi, vede adesso i rossoneri secondi in Serie A ed in piena corsa per il passaggio del turno in Europa. Non sarà semplice, però, perchè gli ‘Spurs’ di Antonio Conte in casa hanno dimostrato di avere un passo diverso e l’1-0 dell’andata potrebbe non bastare. Ma le attenzioni in casa rossonera sono già rivolte al calciomercato, ad un’estate che promette scintille per la squadra meneghina. Diversi i cambiamenti previsti, tra cessioni e nuovi innesti, per tentare di colmare il gap con il Napoli che di gran carriera si sta avvicinando al terzo scudetto della sua storia. Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, il futuro di Marcel Sabitzer sarà ancora in Inghilterra. Ed in particolar modo al Manchester United che sta usufruendo del prestito del centrocampista dal Bayern Monaco, con il quale Sabitzer è sotto contratto fino al 30 giugno 2025. Ha giocato pochissimo quest’anno con i ‘Red Devils’, solo 6 presenze tra campionato e coppe con 368′ in campo agli ordini di ten Hag.

Sfuma Sabitzer: Milan a mani vuote

Nonostante ciò, però, il giocatore sembrerebbe essersi trovato bene all’Old Trafford al punto che la sua volontà sarebbe ferma sul voler rimanere al Manchester United a titolo definitivo, anche per le prossime stagioni.

Uno scenario che taglia le gambe, di fatto, a tutti i club che nei mesi scorsi hanno sondato il terreno per un eventuale assalto a Sabitzer. In primis il Milan che ha pensato per diversi mesi a lui e che ha grosse lacune in mediana visto che a parte Bennacer e Tonali, il rendimento degli altri centrocampisti è stato il più delle volte insufficiente. Ma Sabitzer ha deciso e la sua volontà è chiara: non si muoverà da Manchester. Adesso i ‘Red Devils’ dovranno trovare l’accordo per l’acquisto a titolo definitivo dalla società bavarese che non intende ormai più puntare su Sabitzer per l’immediato futuro.