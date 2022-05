Occasione dal Bayern Monaco, ecco il regalo scudetto per Pioli

Il Milan pensa già a rinforzarsi e ad alzare l’asticella dopo la vittoria dello Scudetto. Occasione dal Bayern Monaco

“Ora festeggiamo, ma poi dobbiamo pensare di alzare l’asticella e di far meglio l’anno prossimo. Abbiamo scritto una storia in un Club che ha un passato glorioso e noi vogliamo tornare ad essere competitivi con continuità sia in Italia che in Europa”.

“Il fatto di avere giovani così motivati e esperti così competitivi mi fa ben sperare. L’obiettivo è competere anche in Europa con formazioni molto forti. Chiaramente la Champions League è un livello altissimo, probabilmente essere in prima fascia ci aiuterà, ma è chiaro che dobbiamo pensare di essere molto forti e competitivi per passare il girone”. Durante i festeggiamenti per lo scudetto, Stefano Pioli si è già proiettato sulla prossima stagione per un Milan che non vuole fermarsi. Come dichiarato da allenatore e dirigenza, l’obiettivo sarà alzare l’asticella anche in Champions League. In particolare, la società rossonera è alla ricerca, oltre che di un nuovo attaccante, anche di titolare di livello internazionale per la trequarti. Ecco l’ultima occasione in casa Bayern Monaco.

Calciomercato Milan, occhi su Sabitzer

Tra le note negative della stagione del Bayern Monaco di Nagelsmann spicca Marcel Sabitzer. Alla sua prima annata in Baviera, il fantasista ha collezionato solo un gol e un assist e soprattutto presenze dalla panchina. Il 28enne non è riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato e potrebbe lasciare subito il Bayern, magari attraverso la formula del prestito con riscatto futuro. La sua valutazione complessiva è di almeno 30 milioni di euro. Staremo a vedere.