“Stadio il più presto possibile”: Bianchin non ha dubbi

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it nella trasmissioni TvPlay, analizzando la questione stadio per Milan e Inter.

La questione legata ad uno stadio di proprietà, infatti, tiene sempre più banco sia in casa Milan che in casa Inter. Se i nerazzurri potrebbero decidere di restare a San Siro, i rossoneri sembrano intenzionati a costruire un nuovo impianto. Proprio su questo si è espresso Luca Bianchin, che sembra non avere dubbi al riguardo.

Bianchin a TvPlay: “Stadio il più presto possibile”

A tal Proposito, Bianchin ha dichiarato che “Cardinale vuole uno stadio, al più presto possibile, nel Comune di Milano. San Siro sarà ancora utilizzato, soprattutto dall’Inter, che ha meno pressione di costruire uno stadio di proprietà. Si sta parlando tanto di questa ipotesi Sesto San Giovanni o San Donato, al pari di altre che magari ora non conosciamo. La Maura come zona ha un vantaggio perché è nella città di Milano. E’ un fatto molto politico ed italiano. Ci sono dei consiglieri che si oppongono, come sempre accade. Inter e Milan in due Comuni diversi? Lo vedrei come uno scenario possibile: l’Inter potrebbe restare a San Siro ed il Milan potrebbe spostarsi in una zona della periferia”.