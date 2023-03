Il Milan prende il trequartista: arriva dalla Serie A

Il Milan di Stefano Pioli avrebbe messo nel mirino Antonin Barak, fantasista della Fiorentina di Italiano: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, domani sera alle 20.45, sfiderà la Fiorentina di Vincenzo Italiano in occasione della 25esima giornata del campionato italiano di Serie A.

I rossoneri, reduci dalla vittoria interna contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, hanno ritrovato fra i pali Mike Maignan e sono pronti a strappare tre punti anche ai viola che, nell’ultima uscita in casa del Verona, hanno regolato senza particolari problemi i ragazzi di Zaffaroni con un rotondo 0-3. Nelle ultime due stagioni, i match fra Milan e Fiorentina sono stati sempre accesissimi. Lo scorso anno infatti, i rossoneri sono stati battuti dai viola che hanno messo a segno addirittura quattro gol con la doppietta di Ibrahimovic che non è bastata. Poi c’è stato il match decisivo per lo scudetto deciso dal gol di Leao e, soprattutto, dall’errore di Terracciano che si è ripetuto anche nella gara di andata di questa stagione dove, nel finale con un’uscita decisamente avventata, ha regalato la vittoria al Diavolo. Proprio fra Milan e Fiorentina inoltre, l’intreccio potrebbe essere anche in sede di calciomercato con i meneghini che avrebbero messo nel mirino un calciatore dell’organico dei toscani: stiamo parlando di Antonin Barak.

Calciomercato Milan, occhi su Barak: i dettagli

Paolo Maldini e la dirigenza del Milan avranno modo domani sera di poter guardare con grandissima attenzione alla prestazione di Barak, fantasista della Fiorentina che, nella scorsa stagione con la maglia del Verona, è stato per rendimento uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato.

Barak ha un contratto in scadenza con la Viola nel 2027 ed ha una valutazione di circa 15 milioni di euro, decisamente alta per un giocatore che non sarebbe un titolarissimo nello scacchiere del Milan, ma molto dipenderà dalla questione riscatto di Brahim Diaz, il cui prestito dal Real Madrid scade proprio alla fine della stagione.