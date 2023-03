Intreccio Osimhen-Vlahovic, il Chelsea ha deciso: affare a sorpresa

Il Chelsea, nonostante il futuro incerto del tecnico Potter, sembra già voler programmare il prossimo calciomercato estivo.

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione da disputare.

Tra le società più attive troviamo il Chelsea che, nonostante il futuro del tecnico Potter sia incerto, ha tutta l’intenzione di rinforzare il proprio reparto offensivo. I nomi più caldi in orbita blues sono quelli di Dusan Vlahovic e Victor Osimhen, che potrebbero lasciare le rispettive squadre al termine della stagione. Vlahovic, infatti, potrebbe dire addio alla vecchia signora per il caso legato alle plusvalenze, mentre, Osimhen, potrebbe salutare Napoli in caso di offerta shock al presidente De Laurentiis. Proprio per quanto riguarda i bomber del campionato nostrano, il Chelsea sembra aver preso una decisione definitiva.

Niente Osimhen e Vlahovic per il Chelsea: obiettivo Kolo Muani

Come detto, il Chelsea sembra già pronto a programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il calciatore individuato dalla dirigenza del club inglese per rinforzare l’attacco è Kolo Muani, francese classe 1998 dell’Eintracht Francoforte. Il calciatore si sta rendendo protagonista di una grande stagione in Germania, che lo vede a quota 15 reti realizzate e 14 assist forniti in 32 partite disputate tra campionato e coppe. Queste ottime prestazioni hanno portato i blues ad individuarlo come obiettivo primario, tanto che a breve potrebbero avviare i contatti per imbastire una trattativa. Questo rende felici Juventus e Napoli, visto che Osimhen e Vlahovic non sembrano rientrate più nei piani del club londinese. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con il Chelsea pronto ad affondare su Kolo Muani. Juventus e Napoli, quindi, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.