Smalling, rinnovo in bilico e niente Juve: decisione presa

Tra le squadre più attive troviamo la Juventus che, nonostante le difficoltà legate al caso plusvalenze, ha intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il reparto dove la vecchia signora ha bisogno di rinforzi è la difesa, che necessità di ritocchi importanti. A tal proposito, la dirigenza bianconera avrebbe individuato Chris Smalling come obiettivo, ma arrivare al centrale inglese è molto difficili per vari fattori.

Niente Juventus per Smalling: rinnovo oppure Inter per il difensore

Come detto, nonostante i problemi extra campo, la Juventus sembra già concentrata a programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il difensore individuato dai bianconeri è Chris Smalling, classe 1989 della Roma. La volontà del ragazzo, però, è quella di restare nella capitale, dove non ha mai nascosto di trovarsi molto bene. Il centrale inglese vedrà scadere il proprio contratto con i giallorossi a giugno e, almeno ad oggi, non ci sono novità per quanto riguarda una possibile fumata bianca. Qualora la permanenza a Roma risultasse complicata, l’ex Manchester United avrebbe individuato nell’Inter la tappa ideale per proseguire la propria carriera. I nerazzurri, infatti, visto l’addio di Skriniar e il futuro incerto di De Vrij e Acerbi, hanno mostrato grande interesse per il difensore della Roma, tanto da monitorare costantemente la situazione legata al rinnovo. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Smalling che sembra aver scelto il proprio futuro. La Juventus, quindi, potrebbe dire addio al primo obiettivo per la prossima stagione.