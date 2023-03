Duello inglese per Rabiot: rinnovo sempre più lontano

Il centrocampista francese della Juve è conteso da due big inglesi: il rinnovo coi bianconeri si allontana sempre di più

Nella travagliata stagione della Juve, precocemente eliminata dalla Champions League ma protagonista finora di un buon cammino in campionato – supremazia del Napoli a parte – c’è un giocatore che ha brillato anche nei momenti più bui della stagione. Già convincente prima del Mondiale, il centrocampista ha continuato a fornire prestazioni di livello, meritandosi la stima di tutto il pubblico di fede juventina e degli addetti ai lavori.

Strana la storia di Adrien Rabiot, già vicino a vestire la maglia del Manchester United nella scorsa sessione estiva di scambi, quando la dirigenza bianconaera aveva praticamente chiuso l’accordo coi Red Devils. Le bizze di mamma Veronique – agente dell’ex PSG – non avevano però consentito la chiusura del cerchio, col transalpino rimasto a Torino con l’etichetta di esubero. Il calciatore si è preso una bella rivincita, lavorando sodo e guadagnadosi l’interesse di diversi club europei. Il contratto del francese col club bianconero scade nel prossimo giugno. La Juve ha già sondato il terreno per il rinnovo, ma per il momento le cifre richieste dalla sopracitata madre-agente sono ritenute troppo elevate.

Rabiot in Premier, le due rivali si contendono il francese

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo esperto di mercato ‘Fichajes.net‘, il Liverpool di Jurgen Klopp sarebbe piombato con decisione sul calciatore nelle ultime ore. Abbandonata per il momento la pista Bennacer – pallino del tecnico tedeseco ma ormai prossimo al rinnovo col Milan – l’allenatore dei Reds avrebbe puntato il transalpino come profilo di assoluto livello per il suo centrocampo.

All’orizzonte potrebbe profilarsi una battaglia tutta inglese per il ‘Duca’. Già perchè lo United rivendica ancora, dopo oltre sei mesi dall’assalto estivo, il suo interesse per il giocatore bianconero. Stanti le comprovate difficoltà di arrivare ad un accordo per trattenere il francese a Torino anche nei prossimi anni, la Juve deve fronteggiare la doppia tentazione britannica. Agguerrita e facoltosa. Rabiot riflette sul futuro, con la Vecchia Signora che trema all’idea di perdere il suo giocatore.