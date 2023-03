Brahim, futuro in bilico: il Real ha deciso

Il calciomercato sembra prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione da disputare.

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sembrano già proiettare alla programmazione della prossima stagione.

Tra queste troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in estate. I casi a tenere banco in casa rossonera sono il rinnovo di Rafael Leao e la situazione legata a Brahim Diaz. Per quanto riguarda il gioiello portoghese, infatti, ad oggi non ci sono novità per quanto riguarda un possibile rinnovo. Qualora la società non riuscisse a convincere il calciatore, potrebbe pensare di cederlo in estate per non rischiare di perderlo a zero nel 2024. Per lo spagnolo, invece, la situazione sembra essere più complicata.

Brahim, riscatto difficile: può restare in Spagna

Come detto, il Milan sembra già proiettato al calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Uno dei tormentoni più grandi per il Milan è quello di Brahim Diaz, trequartista spagnolo classe 1999. Al termine dell’attuale stagione, il ragazzo potrebbe tornare in Spagna, più precisamente al Real Madrid. Il Milan, infatti, detiene il diritto di riscatto fissato a circa 22 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dalla società rossonera. La dirigenza proverà ad avviare i contatti con i merengues per cercare di ottenere uno sconto, ma al momento sembra difficile ipotizzare una risposta positiva da parte degli spagnoli. Proprio per questo, stando a quanto riporta il portale fichajes.net, per il classe 99 potrebbero aprirsi le porte di una permanenza a Madrid. Carlo Ancelotti, infatti, potrebbe decidere di tenerlo in rosa, viste le poche risorse per la corsia di destra. Il ragazzo però vuole giocare, e per questo potrebbe richiedere delle garanzie ai blancos prima di valutare una possibile permanenza. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con il Milan che potrebbe salutare Brahim Diaz dopo sole due stagioni.