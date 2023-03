Inter col fiato sospeso: c’è un’altra concorrente per Zielinski

L’Inter si trova attualmente sotto costante preoccupazione. Questo poiché un’altra squadra si è interessata al cartellino di Zielinski

La costante ricerca dei nerazzurri si sta protraendo anche su altri reparti. Ad oggi il reparto che merita di maggiore “attenzioni” in ottica di mercato è indubbiamente la difesa. Tra rinnovi e partenze imminenti questo è un pacco davvero fragile da maneggiare.

Ragion per cui la direzione sportiva che risiede ai piani alti dovrà programmare accuratamente ogni singola mossa. Si parla di un quadro davvero difficile da interpretare, ma pian piano qualcosa si sta smuovendo verso direzioni sempre più “limpide”.

La squadra di Inzaghi sta sondando numerosi giocatori ultimamente. Alcuni di questi appartenenti ai campionati esteri, altri ancora militanti in Serie A. In questo caso si sta parlando di un giocatore dal valore davvero prezioso, ma con una situazione enigmatica.

Non è un mistero il fatto che il Napoli sia ormai una piazza appetibile per chiunque. Ciò che stanno realizzando nel corso di questo campionato è sotto gli occhi di tutti. E anche i suoi relativi giocatori hanno iniziato ad avere sempre più pretendenti.

Lo stesso Spalletti, tecnico degli azzurri, qualche giorno fa ha detto che numerosi giocatori sono “di valore” benché giochino sempre meno sotto la sua direzione. E non di certo per demeriti tecnici.

Il nome in questione, su tutti, è quello di Piotr Zielinski. Il giocatore in precedenza era già stato accostato all’Inter. Tuttavia uno sviluppo recente di questa vicenda potrebbe cambiare le carte in tavola.

All’estero la concorrenza è sempre spietata. Soprattutto in termini economici. Quando subentra un club estero a “fare la voce grossa”, solitamente i club italiani hanno sempre la peggio. A meno che le motivazioni alla base non siano di maggiore prestigio.

Un mix di fattori questa volta potrebbe dare del filo da torcere ai nerazzurri già dal punto di partenza.

Zielinski conteso tra Inter e Newcastle

A quanto pare Zielinski è finito anche nel mirino del Newcastle. L’Inter potrebbe dunque farsi da parte, nel caso in cui la concorrenza si dovesse rivelare troppo aspra e difficile da sostenere.

Il contratto in scadenza del giocatore quasi sicuramente lo porterà a lasciare il Napoli a fine stagione. Non si sa dunque se vorrà rimanere in Italia o approdare all’estero. La destinazione inglese eventualmente non passerebbe inosservata.

Soprattutto se si considerano le cospicue disponibilità economiche che i Magpies sono in grado di garantire. I nerazzurri dovranno destreggiarsi con tutte le loro forze, se necessario.