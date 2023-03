Sfuma il sogno Juve: firma UFFICIALE e clausola monstre

Il calciatore non diventerà un nuovo giocatore bianconero, arriva la firma del rinnovo di contratto con il club che lo stra-blinda per il futuro

Fronte mercato, la Juventus sarà indaffarata la prossima estate con una serie di uscite soprattutto nel reparto mediano. Massimiliano Allegri, qualora restasse sulla panchina dei bianconeri, avrò molto da sondare e valutare assieme al resto dello staff per costruire una rosa competitiva al netto dei tanti problemi finanziari saltati fuori di recente.

Anche i due terzini Alex Sandro e Juan Cuadrado, tuttavia, sono destinati a lasciare la ‘Vecchia Signora’ per nuove avventure altrove. Non è ben chiaro se resteranno in Italia, con alcuni club fra cui l’Inter interessati ai loro profili, oppure se sposeranno qualche progetto estero meno impegnativo di una Serie A in continua evoluzione. Al posto del colombiano, la dirigenza bianconera starebbe valutando alcuni profili. Uno di questi era Sergi Roberto, fino a qualche ora fa in scadenza di contratto con il Barcellona.

Calciomercato, Sergi Roberto blindato dal Barca: adios Juve

Ebbene, il calciatore verrà ufficialmente depennato dalla lista degli osservati speciali grazie proprio alla firma raggiunta con il club gestito da Xavi per un altro anno ancora.

Il dato curioso è che il presidente Laporta abbia ben pensato di scacciare qualsiasi altra pretendente, piazzando sul capo di Sergi Roberto una clausola rescissoria da 400 milioni di euro. Nulla da fare per la Juventus, almeno per il momento. Il club potrà probabilmente fiondarsi nuovamente sulle gesta dello spagnolo soltanto il prossimo anno qualora abbia intenzione di strapparlo a parametro zero senza troppi impegni.