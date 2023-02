Zielinski via, dentro lui. Napoli e l’intreccio con Allegri

L’attuale numero 20 dei ‘partenopei’ potrebbe dire addio a fine stagione. Il Napoli ha già in mente il suo ideale sostituto. Ecco come stanno le cose

Così come il Napoli non vuole arrestare la propria cavalcata in campionato, la squadra di Luciano Spalletti non vuole neppure rifiatare un attimo sul mercato. Osimhen e compagni sono, infatti, reduci da uno straordinario momento di forma dove solamente l’Inter è riuscita a batterli in campionato.

20 vittorie, 2 pareggi ed 1 sola sconfitta: è questo ciò che recita ad oggi la tabella di marcia dei ‘partenopei’. La cosa che dovrebbe incutere ancor più timore ai loro avversari, poi, è proprio il fatto che il Napoli sa bene come difendersi, ma soprattutto come contrattaccare. Lo certificano, infatti, gli spaventosi 56 gol fatti e i soli 15 subiti in appena 23 giornate di campionato. E’ certamente una squadra che, tra le tante cose, ha visto la società di Aurelio De Laurentiis protagonista anche sul mercato.

Fatta eccezione per l’ultima finestra invernale – dove si è pensato ai soli scambi Zanoli–Bereszynski e Sirigu–Gollini, che ha poi visto sia il polacco che l’ex Tottenham far meta dalle parti del Vesuvio – il Napoli ha avuto tempo e modo di divertirsi, soprattutto, nella scorsa sessione di calciomercato estiva: dove sono stati messi a segno 7 acquisti e passa. Da Raspadori a Ndombele, passando per Olivera, Ostigard e Simeone…Fino ad arrivare a due mostri sacri, non tanto all’epoca bensì in questo momento, come Kim Min- Jae e Kvicha Kvaratskhelia. Sono loro due, non a caso, che hanno letteralmente lasciato a bocca aperta anche i tifosi più scettici. Assieme a loro, però, c’è anche Zielinski: calciatore che potrebbe dare il suo addio a giugno, liberando così il posto ad un altro centrocampista. Il polacco resta un grande ‘pallino’ di Allegri…

Calciomercato Napoli, futuro in bilico per Zielinski: ADL pronto a virare su Baldanzi

Così come accaduto nella scorsa estate ad alcuni uomini simbolo del Napoli, anche Piotr Zielinski potrebbe arrivare a lasciare la Campania in vista del prossimo giugno. Il classe ’94 ha, infatti, un contratto che lo vede in scadenza nel prossimo 2024: motivo per cui i ‘partenopei’ hanno già incominciato a muoversi per Tommaso Baldanzi.

Il prodotto del vivaio dell’Empoli, piace moltissimo a Luciano Spalletti e tutto il resto del suo staff tecnico. A onor del vero, poi, nel prossimo turno di campionato è in programma Empoli–Napoli: match in cui i ‘partenopei’ proveranno non soltanto ad allungare sull’Inter, ma dove troveranno davanti a sé lo stesso Baldanzi. Sarà lui l’osservato speciale, infatti. Come appena preannunciato del resto, ai ‘partenopei’ intriga particolarmente il profilo del giovane classe ’03 (reo di aver già totalizzato ben 4 reti in stagione).

Quale potrebbe essere un altro indizio? Sicuramente il fatto che, proprio nella giornata di ieri, il suo agente Andrea Pastorello è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ – in onda su Tv Play – dove ha ammesso: “Non è un mistero che tanti top club stiano pensando a lui e si siano già fatti avanti. Valuteremo più in là con la società e capiremo cosa sia meglio per il futuro del calciatore”.