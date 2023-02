Tutti pazzi per Baldanzi, lo vuole il Napoli: “Ecco cosa serve”

Tommaso Baldanzi è una delle rivelazioni del campionato di Serie A: l’agente del talentuoso calciatore di proprietà dell’Empoli parla ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay

Classe 2003, Tommaso Baldanzi ha qualità e personalità da vendere e lo ha dimostrato a più riprese. Ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay ne ha parlato l’agente Andrea Pastorello.

Andrea Pastorello – che cura gli interessi di Baldanzi – ha fatto il punto sul momento del centrocampista offensivo classe 2003: “Sta vivendo in un ambiente perfetto per crescere ed è un grande talento” ha spiegato il procuratore che di settimana in settimana si gode le prestazioni del suo assistito: “Sappiamo che sta lavorando nell’ambiente giusto. Dobbiamo rimanere molto tranquilli e sereni, lui lo è, ma ripeto il calciatore ha ampi margini di miglioramento”.

Baldanzi si trova nella piazza giusta e nelle mani dell’allenatore giusto: “In Serie A non siamo abituati a vedere allenatori che si prendono certe responsabilità nel gestire talenti così cristallini” ha dichiarato Pastorello commentando l’operato di mister Zanetti: “Ha saputo dosarlo e introdurlo, Tommaso è stato bravissimo a rispondere sul campo e a ripagare la fiducia che gli è stata data”.

Baldanzi fa sognare Empoli, parla l’agente

Finora il classe 2003 ha giocato quindici partite tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno quattro gol, uno dei quali ha regalato all’Empoli la vittoria sul campo dell’Inter. Un rendimento che ha fatto finire Baldanzi nel mirino di molti top club: “È normale, in Serie A non giocano tanti 2003. Ora c’è da pensare a fare bene di settimana in settimana e restare concentrati su quello che stiamo facendo, il dopo verrà di conseguenza”.

Infine, Pastorello ha commentato la notizia dell’interessamento del Napoli: “Non è un mistero. Ora deve trovare una soluzione dove possa giocare”, al di là di quella che sarà la maglia Baldanzi deciderà di vestire. E potrebbe essere ancora quella dell’Empoli: “Nessuno dice che a fine anno debba andar via. Valuteremo con la società e capiremo cosa sia meglio per il calciatore. Per andare via bisogna andare in un club superiore, senza nulla togliere all’Empoli e capire se c’è lo spazio di giocare”.