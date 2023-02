La Juve torna a fare sul serio per un big della A: doppio colpo in entrata

Grazie ad una cessione eccellente, i bianconeri possono provare a mettere le mani su due nuovi giocatori. Svelato il maxi affare dall’Italia

Sono stati giorni del tutto: difficili, intensi e, a tratti, sconvolgenti quelli vissuti ultimamente dalla Juventus. A onor del vero, i bianconeri sono chiamati a dover reagire e devono provare a rispondere presente anche sul campo, cosa che stanno facendo.

In casa Juve infatti, oltre quella famosa penalizzazione che ha visto i bianconeri essere puniti con un -15 da scontare in quest’annata, tiene tutt’ora banco l’inchiesta Prisma: caso per cui le cui potenziali ammende vanno dal rischio retrocessione, fino ad arrivare anche ad un’eventuale esclusione da campionato e coppe. Cosa da tutt’altro che poco conto, vero? Ad ogni modo però, come vi abbiamo appena accennato del resto, Massimiliano Allegri e i suoi stanno, quantomeno, provando a reagire sul terreno di gioco. 9 i punti che i bianconeri hanno conquistato nelle ultime tre di campionato: dove, di mezzo, c’è anche il pass conquistato per gli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo.

Altra risposta che la ‘Vecchia Signora’ è, poi, chiamata a dare: è quella riguardante il mercato. In tanti possono dire addio a fine stagione. Nelle ultime settimane si è tanto parlato di Pogba, Di Maria, ma anche dello stesso Vlahovic. Potrebbe essere grazie ad una di queste cessioni che la Juventus potrebbe arrivare ad assicurarsi un colpo che sogna ormai da diversi mesi. La cosa ancor più vantaggiosa, inoltre, potrebbe essere che questo potenziale acquisto permetterebbe ai bianconeri di mettere le mani su un altro calciatore. Non è un caso, infatti, che i due di cui vi stiamo per parlare giochino nello stesso club.

Calciomercato Juve, non solo Frattesi: i bianconeri pensano anche a Rogerio

La Juve non molla Frattesi. E’ lui uno dei più concreti obiettivi di mercato dei bianconeri, i quali vorrebbero provare ad assicurarselo già nella prossima estate.

Negli scorsi mesi è addirittura emerso fuori che ci siano stati, non soltanto, i primi colloqui tra le due parti: bensì che il calciatore abbia già espresso totale gradimento per questa sua futura e presunta destinazione. La neo dirigenza bianconera si è, infatti, posta in mente l’obiettivo di dare nuova linfa alla propria squadra: partendo, di fatto, da un blocco rigorosamente ‘made in Italy’…Dove tra questi vi rientra, inevitabilmente, anche Davide Frattesi.

Attenzione, però. Così come accaduto in precedenza a Manuel Locatelli, anche l’ex Monza ed Empoli potrebbe finire per ripercorrere la scorsa tratta compiuta dal classe ’98 un solo anno fa (con l’ausilio di Rogerio, inoltre). Quello del laterale brasiliano, è un profilo che potrebbe allettare seriamente la Juventus in ottica del dopo Alex Sandro: destinato a lasciare Torino in estate, a zero, a causa del suo contratto in scadenza che non estenderà.