Zeman ci riprova: il Boemo vicino al ritorno

Zdenek Zeman e il Pescara, ancora una volta: il Boemo può tornare sulla panchina della formazione adriatica

Una nuova chance alla guida del Delfino Pescara per Zdenek Zeman: vicinissimo l’accordo tra il club abruzzese e l’esperto allenatore.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” canta Antonello Venditti in una canzone del 1991. Una frase quanto mai azzeccata quando si parla di Zdenek Zeman e del Pescara: l’allenatore ceco, infatti, ha già allenato in due momenti separati la formazione abruzzese. Ora, sembra sempre più concreta la possibilità di uno Zeman ter per la compagine biancazzurra.

Impegnata nel girone C del campionato di Lega Pro, il Pescara sta vivendo un momento tutt’altro che semplice: la classifica dice terzo posto, ma nelle ultime undici partite sono arrivate cinque sconfitte, appena due vittorie e quattro pareggi. Un ruolino di marcia che ha consentito a Crotone e Catanzaro di allontanarsi, mentre Foggia e Audace Cerignola sono sempre più vicine.

Pescara, si va verso il ritorno di Zeman in panchina

Il presidente Daniele Sebastiani sembrerebbe intenzionato a cambiare in panchina dopo il ko odierno maturato sul campo del Cerignola. E al posto di Alberto Colombo potrebbe arrivare proprio Zdenek Zeman.

Per il Boemo sarebbe la terza volta sulla panchina del Pescara. Ha già allenato gli abruzzesi nella stagione 2011/2012, quando riportò il Delfino in Serie A, lanciando i talenti italiani Verratti, Insigne e Immobile. Poi, una seconda occasione nella stagione 2016/2017, quando venne chiamato al posto di Oddo a febbraio: non riuscì a ottenere la salvezza e fu esonerato l’anno dopo, con la squadra al tredicesimo posto in classifica.