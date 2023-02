HIGHLIGHTS | Il Napoli vola ancora, punti salvezza per il Sassuolo

Non si ferma più il Napoli che batte anche l’Empoli nell’anticipo della 24esima giornata di Serie A. Vince anche il Sassuolo

Il Napoli si conferma squadra schiacciasassi vincendo anche al ‘Castellani’ di Empoli. Due a zero per gli azzurri che chiudono la pratica in meno di mezz’ora. Vantaggio al 17′ per gli uomini di Spalletti, in gol con uno sfortunato autogol di Ismajli che devia nella sua porta un cross di Zielinski sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il raddoppio port ala firma del solito Osimhen, bravo a ribadire in rete un pallone respinto da Vicario su tiro di Kvaratskhelia.

Vantaggio che poteva essere incrementato per il Napoli, vicino subito al tris con Kim, fermato solo dalla traversa. A macchiare l’ennesima serata da incorniciare del Napoli, l’espulsione rimediata da Mario Rui per un gesto violento ai danni di Caputo dopo un contrasto di gioco. Segno ‘2’ anche al ‘Via del Mare’ dove il Sassuolo si impone per 1-0 con la zuccata vincente di Thorstvedt su calcio d’angolo battuto da Berardi. Tre punti pesanti per i neroverdi in chiave salvezza, con il Lecce agganciato a quota 27.

Serie A: highlights, risultati e tabellini

EMPOLI-NAPOLI 0-2

17′ autogol Ismajli, 28′ Osimhen

LECCE-SASSUOLO 0-1

65′ Thorstvedt

La classifica: Napoli 65*, Inter 47, Roma 44, Milan 44, Lazio 42, Atalanta 41, Juventus 32, Bologna 32, Torino 31, Udinese 30, Monza 29, Empoli 28*, Lecce 27*, Sassuolo 27*, Fiorentina 25, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 9.

*una partita in più

A breve gli highlights della partita