Doppio colpo dai giallorossi: Maldini sacrifica il bomber

Il Milan è pronto a scatenarsi nel prossimo calciomercato estivo: doppio colpo in Serie A, Maldini cede la punta

La sfida con l’Atalanta, domani sera in quel di San Siro, rappresenta uno spartiacque importante per il Milan di Stefano Pioli.

Dopo un inizio di 2023 agghiacciante, il ‘Diavolo’ sembra essersi ripreso alla grande inanellando tre risultati positivi tra Serie A e Champions League. In attesa, poi, di affrontare il Tottenham nel ritorno degli ottavi in quel di Londra, l’attenzione è tutta rivolta al campo e alla ‘Dea’. O quasi. Perché i rossoneri hanno tutta l’intenzione di darsi dare fare nella prossima sessione di calciomercato. Un’estate bollente che vedrà diversi cambiamenti alla rosa dell’allenatore emiliano che aspetta i rinforzi giusti per colmare le lacune. Il Milan ha fatto un’enorme fatica negli ultimi mesi e per questo motivo sono previsti non pochi cambiamenti ad una rosa che ha zoppicato, nonostante il 19esimo scudetto della storia rossonera sia lontano solo 9 mesi. E lo sguardo di Paolo Maldini andrà a rivolgersi in Serie A, a partire da giugno. Occhi in casa Lecce, con la squadra di Baroni che ha recentemente battuto l’Atalanta in casa. Una delle sorprese del campionato italiano quella giallorossa che ha scavalcato anche Sassuolo e Fiorentina in classifica.

Milan-Lecce, due per uno: Maldini offre Colombo

Tra i grandi protagonisti sicuramente Federico Baschirotto, 26enne difensore centrale che farebbe certamente al caso della retroguardia milanista.

Con Gabbia che non ha convinto e Kjaer che sente sempre più il peso degli anni sulle spalle, quello di Baschirotto potrebbe essere un colpo dal sicuro rendimento. Attenzione anche all’ex Barcellona Joan Gonzalez, 21enne centrocampista spagnolo che ha fino ad ora collezionato 23 presenze con 1 gol e 3 assist vincenti all’attivo. Il Milan, per convincere il Lecce con cui i rapporti tra dirigenze è eccellente, metterebbe sul piatto Lorenzo Colombo. Il 20enne di proprietà dei rossoneri si è ben integrato agli ordini di Baroni, con già 5 gol e 2 assist vincenti. La sua permanenza in Puglia potrebbe quindi aprire ad un doppio colpo da parte del club di via Aldo Rossi.